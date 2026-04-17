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Risorse ai comuni, Anci Sicilia “Via alla petizione per recuperare 200 milioni”
di
Redazione Video
|
17/04/2026
Risorse ai comuni, Anci Sicilia “Via alla petizione per recuperare 200 milioni”
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