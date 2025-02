Il viceministro a Palermo, "Nomina da concertare con presidente Schifani"

Sbarca a Palermo il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi per il tour governativo sullo stato di salute dei porti italiani. Si parla della riforma del sistema porti in Italia, ma è impossibile non pensare alla successione di Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità portuale di Palermo e della Sicilia occidentale, con il mandato in scadenza a giugno di quest’anno.

Per il dopo Monti serve continuità

“Credo ci voglia una persona capace che conosca il territorio e che possa continuare un lavoro che ha portato ottimi risultati nell’autorità portuale della Sicilia occidentale. Sul nome stiamo discutendo, mi confronterò con il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani per condividere la nomina, così come prevede la procedura. Nelle prossime settimane – conclude il viceministro – dopo aver visitato tutte le autorità portuali, procederemo dove ci saranno i candidati condivisi”. Ha detto il viceministro Rixi.

Monti, “lascio una bella realtà”

Per Pasqualino Monti, dal punto di vista politico è stata una standing ovation. L’incontro con il viceministro s’è svolto al Marina Yacthing del Polo portuale, uno dei fiori all’occhiello realizzati proprio con la gestione Monti.

“Lascio una realtà bella, che ha dato tanto e che potrà dare tanto. Gli uomini e le donne della nostra Autorità potranno proseguire il lavoro che è stato messo in campo. Il mio mandato scadrà a giugno, non so se il cambio avverrà prima di quel periodo”. Queste la parole di Monti, in occasione del vertice di Palermo. Monti è ricordato anche per aver ricoperto con successo il ruolo di presidente del porto di Civitavecchia, restando una figura molto apprezzata in quell’ambiente, dove molti ancora oggi rimpiangono la qualità del suo lavoro e l’efficacia della sua gestione.

Rispetto alla strategia per la portualità, Rixi ha ricordato “stiamo portando avanti un progetto di riforma dei porti, che spero si concretizzerà nei prossimi mesi, per individuare un soggetto a livello nazionale che possa consentire di presentare un’offerta a livello mondiale dei sistemi di porti italiani”.