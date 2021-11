L'assessore Scilla a Casa Minutella

L’assessore regionale Toni Scilla ha un piano B, se dovesse andar male in politica. Si “candida” a fare il disc jockey. Alla convention di Forza Italia a Mazara del Vallo, sono andate in onda le prove “tecniche”. A dire il vero, Scilla come dj se la cava abbastanza bene.