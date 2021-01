le pillole tv di italpress

Abuso dei contratti a termine nel mondo della scuola, dove i precari in attesa di stabilizzazione sono circa 200mila

Lo denuncia Marcello Pacifico, presidente di Anief, associazione nazionale di Insegnanti e Formatori fondata a Palermo

Per Anief i precari della scuola sono tra le categorie di lavoratori più discriminati

Pacifico spiega ancora: “Stiamo chiedendo alla politica una cosa: bisogna prevedere che gli attuali concorsi straordinari non siano più l’unico criterio di selezione e si faccia in modo che coloro che hanno 36 medi di servizio possano inserirsi in questo canale parallelo ai concorsi perché insegnano nelle nostre scuole ma di questo passo non entreranno mai di ruolo. Negli ultimi due anni abbiamo presentato più di duecento richieste di audizioni su diverse norme, disegni di legge e decreti legge. Bisogna riaprire le graduatorie ad esaurimento. Vogliamo una scuola giusta”.