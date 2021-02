le pillole tv di italpress

“Lo sport in Italia ha trovato due grandi alleati nelle città e nella tecnologia”

Lo ha detto Fabio Pagliara, presidente della Fondazione SportCity, intervistato da Italpress

Pagliara ha illustrato le finalità della Fondazione nata con l’intento di promuovere e supportare la cultura sportiva nel nostro Paese

L’ex segretario di Fidal e Fih ha parlato anche della trasformazione delle città in palestre a cielo aperto a causa della chiusura delle strutture sportive determinata dal Covid19 e della sempre più frequente esigenza, da parte degli italiani, di fare sport. Secondo Pagliara, rappresentante di una cordata che nel gennaio del 2020 ha rilevato il Calcio Catania, la Fondazione nasce “principalmente per la possibilità di affiancare gli enti e le amministrazioni in tre processi: quello culturale, di formazione e della ricerca di un benessere passa attraverso la capacità dello sport di essere decisivo per la salute. Vogliamo, in questo senso, fare una rivoluzione dolce e sorridente”.