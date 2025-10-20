Palermo
Tg Sport – 20/10/2025
20/10/2025
Tg Sport – 20/10/2025
Oroscopo mercoledì 22 ottobre 2025
Milena Mancini, 50 anni, morta in Turchia dopo un intervento di chirurgia estetica
Violenza nel basket, sassaiola dopo Rieti-Pistoia, muore autista
Catania, grande partecipazione e confronto di idee alla seconda edizione di ‘Patrioti in Comune’
Successo per la prima settimana del Catania Off: presenze raddoppiate e un’anima sempre più internazionale
UGL Sicilia e UGL Catania: “Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per tutti”
Mascali, potenziata sterilizzazione cani randagi
Torna il Mobility Expo a Palermo
Inaugurato al Mottura di Caltanissetta il corso di formazione d’eccellenza per la mobilità del futuro
Confartigianato Sicilia su incidente sul lavoro a San Giovanni La Punta
Alenfado, all’Agricantus di Palermo la Sicilia incontra il fado portoghese
Smart Venues presenta ad Acireale la nuova frontiera del consumo intelligente
