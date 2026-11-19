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Ucraina, Ruvinetti “L’Europa abbia una voce sola, bene la proposta di Meloni”
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Redazione Video
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19/11/2026
Ucraina, Ruvinetti “L’Europa abbia una voce sola, bene la proposta di Meloni”
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