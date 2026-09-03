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Ue, nel 2025 produzione di birra in calo
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Redazione Video
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03/09/2026
Ue, nel 2025 produzione di birra in calo
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