Dopo due giorni di dibattito si sono chiusi gli Stati generali di ControCorrente e Progetto Civico ad Agrigento e quello che resta sono una serie di chiare visioni distinte nei partiti del centrosinistra nonostante la voglia dio stare insieme alla ricerca di una alleanza elettorale.

L’adesione di Ingroia

A margine degli eventi, però, il movimento di Ismaele La Vardera assume connotati sempre più chiari e definiti ed una composizione che si va delineando anche per quanto riguarda la sua collocazione politica.

Da ultimo Antonio Ingroia entra a far parte del movimento Controcorrente. L’adesione arriva proprio a margine degli “Stati Generali” del movimento di Ismaele La Vardera, svoltisi ad Agrigento tra il 5 e 6 settembre. L’ingresso avviene all’interno del movimento regionale siciliano di Controcorrente.

Ingroia mantiene le altre sue cariche e movimenti

Ingroia manterrà contestualmente i suoi ruoli di presidente di un movimento politico nazionale come Azione Civile e della Fondazione Spazio Legalità.

“Alla base di questa decisione – spiega Ingroia – c’è la condivisione di valori che converge in una visione politica nella quale la legalità rappresenta un elemento centrale e non negoziabile”.

“La mia adesione – prosegue – è espressione della mia volontà di contribuire attivamente a un progetto nel quale riconosco idee e obiettivi che considero importanti per il futuro della Sicilia e applicabili anche a livello nazionale”.

“Metterò a disposizione – conclude Ingroia -la mia esperienza e il mio impegno nella difesa della legalità e della Costituzione per supportare il movimento nella sua attività, con l’obiettivo di contribuire alle istanze di cambiamento ormai non più differibili, che vogliamo portare avanti insieme”.

Gli Stati generali

Dagli Stati generali, in questi due giorni, sono passati personaggi politici di destra e di sinistra. Il dibattito ha riguardato tanto l’intervento del Vice Presidente della Camera Giorgio Mulè che ha affrontato il tema candidatura del centrodestra, quanto il segretario del Pd Barbagallo che ha annunciato a breve (qualche settimana) il nome del candidato del suo partito da proporre agli alleati