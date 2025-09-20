Nuova vittima della strada in Sicilia Un 72enne è morto in un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina all’uscita della galleria Spinasanta lungo la strada provinciale 118 nel territorio di Agrigento.

La vittima è Francesco Rizzo Zangali, ex impiegato della Provincia in pensione. L’uomo era a bordo di una Fiat Seicento in compagnia della moglie quando – per cause ancora in corso di accertamento – sarebbero stati travolti da un veicolo in corsa.

Secondo primissime informazioni, infatti, l’auto dei coniugi era ferma sul ciglio della strada. L’impatto è stato violento e per il 72enne non c’è stato niente da fare. Feriti sia la moglie che il conducente dell’Audi. Entrambi sono fuori pericolo ma il ragazzo è sotto shock. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti, i vigili del fuoco ed il personale del 118.