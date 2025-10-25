Ancora una morte sul lavoro in Sicilia. Un bracciante agricolo di 67 anni, di origine romena e residente a Licata, è morto dopo essere stato travolto da un autocarro all’interno di un fondo agricolo nelle campagne licatesi.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente del mezzo, un immigrato di 25 anni, durante una manovra non si sarebbe accorto del collega e lo avrebbe investito. Inutili i tentativi dei sanitari del 118 di rianimarlo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione e del nucleo operativo e radiomobile di Licata. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta e disposto il sequestro del corpo e del veicolo. Denunciati a piede libero il titolare dell’azienda, un cinquantenne licatese, e il giovane autista, accusati di omicidio colposo in concorso.