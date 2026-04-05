No al ritorno al passato ma soprattutto no a candidature che non portino all’unità del centrodestra. Ad Agrigento, uno dei tre capoluoghi di provincia al voto a fine maggio la scelta non è stata fatta nonostante circolino nomi “di ritorno”.

La nota dei centristi della coalizione

“In vista delle prossime elezioni amministrative di Agrigento, Forza Italia, MPA – Grande Sicilia e UDC auspicano con convinzione l’individuazione di un candidato a Sindaco unitario e condiviso, che sia autentica espressione del centrodestra e dei suoi valori.

Agrigento vive una stagione decisiva per il proprio futuro. Per governare al meglio la città e rispondere alle aspettative dei cittadini è indispensabile che la coalizione si presenti compatta attorno a una figura autorevole, radicata nel centrodestra, e a un progetto comune.

In tal senso, le tre forze politiche condividono pienamente la posizione espressa da Fratelli d’Italia, che ha ritenuto non percorribile la candidatura di Lillo Firetto, profilo politicamente riconducibile all’area del centrosinistra e dunque non rappresentativo dell’identità e della visione della coalizione. Il candidato sindaco del centrodestra deve nascere dal centrodestra, non essere una soluzione di compromesso con storie politiche altre.

Le tre forze politiche invitano al dialogo costruttivo all’interno della coalizione, affinché si giunga in tempi rapidi a una sintesi nell’esclusivo interesse della comunità agrigentina”.

A firmare il documento sono i segretari e coordinatori dei partiti del centro della coalizione ovvero Marcello Caruso, coordinatore regionale Forza Italia, Fabio Mancuso, coordinatore regionale Mpa-Grande Sicilia e Decio Terrena, coordinatore Udc Sicilia.

La risposta della Lega: “Bene, serve discontinuità”

Dalla Lega arriva un appressamento ma anche una chiara posizione “Apprezziamo la nota congiunta dei segretari regionali di Forza Italia, Mpa-Grande Sicilia e Udc” dice Nino Germanà, segretario regionale della Lega in Sicilia.

“Bene sulla indicazione di un candidato unitario per la carica di Sindaco di Agrigento. Ribadiamo come Lega che debba esserci discontinuità con l’amministrazione uscente. Siamo disponibili ad avanzare una proposta seria per rilanciare Agrigento come merita ma bisogna mettere da parte veti e personalismi” conclude Germanà.

Il tempo stringe e la trattativa va intensificata