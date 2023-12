I cadaveri di una coppia di anziani coniugi sono stati rinvenuti in un appartamento in Viale Europa a Favara. A fare la scoperta è stata la nipote che ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine.

Sul posto ci sono i carabinieri della locale Tenenza. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto ma potrebbe trattarsi di omicidio-suicidio.

Chi erano le due vittime

Si tratta di Maria Fiorilli e Paolo Lombardo, entrambi di 76 anni. A fare la scoperta è stata una nipote che ha subito chiamato i carabinieri.

La donna, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata trovata riversa per terra con una ferita alla testa. Il marito era sul letto. La prima ipotesi degli investigatori è che l’uomo abbia avuto un malore e la donna abbia sbattuto la testa dopo una caduta.

La morte risalirebbe ad alcuni giorni addietro. La coppia, che abitava in una palazzina di due piani, aveva due figli di cui uno viveva in Toscana e l’altro in Germania.

I precedenti casi simili

Una ventina di giorni fa un’altra vicenda assimilabile è avvenuta a Ribera sempre nell’Agrigentino.

La procura di Sciacca, nell’Agrigentino, ha disposto l’autopsia sul cadavere di una donna di 33 anni, rinvenuta stamattina cadavere dal padre nella sua stanza di una casa situata nelle campagne di Ribera.

I carabinieri della locale tenenza, coadiuvati da quelli della compagnia di Sciacca, ritengono che la giovane sia deceduta per overdose da eroina. Non è la prima volta che il comune agrigentino è interessato da episodi di questo tipo. Fatti che hanno visto la stessa curia locale organizzare, in passato, fiaccolate e promuovere centri di ascolto in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Dramma anche a Caltanissetta

Dramma poche settimane fa in viale Triste a Caltanissetta. Una donna, Rosanna Di Letizia, venne trovata morta nella sua abitazione. Aveva 60 anni. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata trovata morta nel bagno di casa sua. Ancora da chiarire la causa del decesso. Pare che stesse attraversando un momento personale molto difficile e che prendesse dei farmaci.