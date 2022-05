La scomparsa di un giovane in un incidente stradale in Germania

Due comunità a lutto per la tragica morte di un loro giovane “figlio”. Si tratta di Canicattì, nell’agrigentino, e di Mühlacker, cittadina tedesca. La prima è la città di origine di Michelangelo Adamo, 30 anni, scomparso due giorni fa a causa di un incidente stradale in Germania dove era emigrato con la famiglia in cerca di quel lavoro che manca sempre tanto in Sicilia. Mühlacker invece è il paese in cui si era stabilizzata la vittima dove c’è oltretutto una massiccia colonia di italiani.

“Un nostro figlio”

A esternare la sua disperazione per la perdita, a nome di tutta la comunità, è Ennio Vasile, presidente del consiglio pastorale San Francesco d’Assisi di Mühlacker: “Per me Michelangelo era un fratello piccolo, lo eri e lo sarai ancora. Il nostro affetto continuerà immutato nei tuoi confronti, perché in te e in tua figlia Francesca e nella nuova vita che nascerà rivedremo sempre il nostro piccolo Michelà!! Io prego per la sua anima e per tutti voi, vi abbraccio tutti nel mio cuore e mi stringo la vostro dolore”.

La nuova vita

La nuova vita a cui fa riferimento il presidente del consiglio pastorale era quella che portava in grembo la moglie del 30enne. Il figlio che nascerà non potrà mai più conoscere il suo papà, strappato prematuramente alla vita da un terribile incidente stradale su cui le autorità tedesche stanno cercando di fare luce il più possibile. Michelangelo ha lasciato anche un’altra figlia di due anni. Per guadagnarsi da vivere lavora cava in una cava come operaio.

L’incidente

La vittima era sul lato passeggero di una Mercedes classe C guidata da un altro emigrato italiano, originario del brindisino, Nicola Tarantino di 45 anni, anche lui deceduto. Stando alle prime notizie che trapelano l’auto sulla quale viaggiavano a Enzkreis, in Germania, nel Land del Baden-Württemberg, sarebbe uscita fuori strada per cause ancora in via di accertamento. L’arteria era comunque stata resa viscida dalla pioggia e dunque si ipotizza che questa sia una possibile causa del tragico impatto. Il mezzo si è schiantato contro un albero e poi è andato a fuoco.