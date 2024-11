Il raggruppamento temporaneo di imprese Qubit Italy – Carmi e Ubertis si è aggiudicato la gara per il Piano di Comunicazione di Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Lo dice La Sicilia. La notizia giunge dopo un’attenta valutazione di 26 manifestazioni di interesse pervenute al Parco Archeologico, a conferma dell’importanza strategica di questo incarico per la promozione dell’evento. L’obiettivo ora è ricevere il progetto creativo entro la fine del mese, in modo da avviare rapidamente la campagna di comunicazione e valorizzare al meglio il patrimonio culturale di Agrigento.

Un percorso non privo di polemiche

L’assegnazione del Piano di Comunicazione arriva dopo settimane di incertezze e polemiche che hanno generato preoccupazione tra gli operatori del settore e i cittadini agrigentini. La nomina di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura rappresenta un’occasione unica per il rilancio culturale, turistico ed economico del territorio, e ogni ritardo o difficoltà organizzativa rischia di compromettere il successo dell’iniziativa. La mancanza di comunicazioni chiare e tempestive ha alimentato la frustrazione, soprattutto considerando il poco tempo a disposizione per preparare la città all’attenzione nazionale e internazionale.

Chiarimenti sulla gara d’appalto

Nei giorni scorsi si era erroneamente diffusa la notizia dell’assegnazione del Piano di Comunicazione all’agenzia Angelini Design. Tale informazione, sebbene ripresa da alcuni organi di stampa, è stata smentita da fonti ufficiali regionali, che hanno precisato come la gara fosse ancora in corso e l’agenzia romana fosse solo una delle 27 candidate in lizza. L’Angelini Design, specializzata in comunicazione e creatività, aveva manifestato il proprio interesse, ma la decisione finale spettava alla Regione Siciliana.

Tempistiche e prossimi passi

La Regione Siciliana aveva indicato la metà di novembre come termine ultimo per l’affidamento del Piano di Comunicazione, un passaggio cruciale per il successo dell’intero progetto. Con l’aggiudicazione al raggruppamento Qubit Italy – Carmi e Ubertis, si apre ora una nuova fase, con l’attesa per la presentazione del progetto creativo e l’avvio della campagna di comunicazione. L’auspicio è che questa scelta strategica possa contribuire a valorizzare appieno il potenziale di Agrigento 2025 e a generare un impatto positivo e duraturo sul territorio.