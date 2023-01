le audizioni pubbliche a marzo a roma

Agrigento è fra le dieci città finaliste per il titolo di “Capitale Italiana della Cultura 2025”.

Oggi pomeriggio alle ore 16.30 nella stanza di Presidenza dell’ECUA, il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè ed il Presidente del Consorzio Universitario di Agrigento, Antonino Mangiacavallo, incontreranno la stampa.

La notizia del posizionamento in graduatoria di Agrigento come Capitale Italiana della Cultura è arrivata oggi.

Scelte le finaliste, audizioni pubbliche a marzo a Roma

Agrigento, Aosta, Assisi, Asti, Bagnoregio, Monte Sant’Angelo, Orvieto, Pescina, Roccasecca e Spoleto: la Giuria per la selezione della “Capitale italiana della cultura” 2025 ha individuato i 10 progetti finalisti, presentati da queste città. E’ quanto annuncia il ministero della Cultura sul suo sito in cui precisa che le singole proposte saranno illustrate alla Giuria nel corso di audizioni pubbliche, così come previsto dal bando, che si svolgeranno in presenza nei giorni 20 e 21 marzo 2023, a Roma, nella sede centrale del ministero.

Il titolo di Capitale Italiana della Cultura

Come si legge sul sito internet del ministero, la Capitale italiana della cultura è stata istituita nel 2014.

Il titolo viene conferito annualmente a una città dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della cultura. Ad oggi, hanno ricevuto il riconoscimento: Cagliari, Lecce, Perugia, Ravenna e Siena (2015); Mantova (2016); Pistoia (2017); Palermo (2018); Parma (2020-21); Procida (2022); Bergamo-Brescia (2023); Pesaro (2024). Attualmente è in corso la selezione per il 2025.

L’obiettivo della manifestazione

Obiettivo della manifestazione è quello di promuovere progetti e attività di valorizzazione del patrimonio culturale italiano, sia materiale che immateriale, attraverso una forma di confronto e di competizione tra le diverse realtà territoriali, incentivando così la crescita del turismo e dei relativi investimenti.

La città vincitrice, grazie anche al contributo di un milione di euro messo in palio, potrà mettere in mostra, per il periodo di un anno, i propri caratteri originali e i fattori che ne determinano lo sviluppo culturale, inteso come motore di crescita dell’intera comunità.

Il commento del sindaco

Il 29 ottobre 2022 al Teatro Pirandello, il sindaco di Agrigento ha presentato alla città il progetto per la candidatura di Agrigento a Capitale della Cultura 2025.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo primo risultato e in particolare il presidente dell’Ecua Nenè Mangiacavallo e il presidente dell’Associazione MeNO, Roberto Albergoni che ha redatto il dossier di candidatura”. Così il sindaco Francesco Miccichè commenta la comunicazione ufficiale del ministero che ha inserito Agrigento nella short list che include 10 comuni candidati a essere Capitale della cultura 2025. Il titolo del dossier Agrigento è “Il sé, l’altro e la natura, relazioni e trasformazioni culturali” ed “esprime la nostra visione – afferma il sindaco – per la costruzione di futuro per la nostra città”.