L’assessorato regionale delle Attività produttive della Regione Siciliana ha avviato una collaborazione a titolo gratuito con il professor Vito Ferrantelli, finalizzate alla promozione, valorizzazione e diffusione della tradizione della ceramica artistica siciliana.

«La ceramica artistica siciliana rappresenta un patrimonio identitario, culturale ed economico di straordinario valore – dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo –. Mettere a sistema competenze ed esperienze qualificate significa rafforzare le politiche di sostegno all’artigianato di qualità e contribuire alla crescita e alla promozione delle nostre eccellenze, in Sicilia e oltre i confini regionali».

Il professore Ferrantelli nel ringraziare l’assessore Tamajo per il prestigioso incarico conferito, ha sottolineato come la ceramica artistica siciliana rappresenti una tradizione antica, riconosciuta a livello nazionale.

Inoltre, l’esperto di ceramiche siciliane ha evidenziato che: “il mio impegno sarà orientato su un duplice fronte: da un lato la valorizzazione e la diffusione di questo prezioso patrimonio culturale, dall’altro il sostegno concreto alle piccole e medie imprese artigiane del settore”. Tra le azioni previste figurano l’accesso a contributi per l’acquisto di attrezzature, la ristrutturazione delle botteghe, la realizzazione di mostre ed esposizioni, la partecipazione a fiere e i processi di internazionalizzazione, con l’obiettivo di qualificare e rafforzare un comparto che rappresenta una delle espressioni più significative dell’identità siciliana e del Made in Italy.

Vito Ferrantelli è stato direttore scientifico del museo della ceramica di Burgio (Ag). Inoltre, numerose sono le iniziative da lui create nel corso degli anni, per la valorizzazione e promozione della ceramica siciliana.