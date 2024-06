Una vita spezzata sulla statale 118

Vent’anni e una vita spezzata da un tragico incidente. E’ Dario Mortellaro la vittima dell’incidente stradale avvenuto ieri mattina, 3 giugno, sulla statale 118, tra Palazzo Adriano e Prizzi. La comunità di Santo Stefano Quisquina è in lutto per la sua scomparsa, la notizia ha lasciato tutti increduli.

Dario, figlio di un ex assessore comunale e di un’insegnante, era una ragazzo solare, conosciuto e apprezzato da tutti. La sua vita era piena di sogni e progetti, la sua passione per lo sport lo aveva portato a partecipare a gare di pesistica, motivo per cui si iscrisse alla facoltà di scienze motorie all’università di Agrigento.

Il cordoglio del Sindaco e dei cittadini

Il sindaco di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, ha voluto esprimere pubblicamente il suo dolore per la perdita di un concittadino: “Incredulità, dolore, costernazione di fronte ad una notizia che è difficile da accettare. Dario era un giovane solare, spinto dalla voglia di fare, con tante passioni – ha dichiarato il primo cittadino – Basta poco per sentirci tutti parte della stessa famiglia che, in questo momento di immenso dolore, si sente stordita, incredula, impotente. Abbracciamo, con affetto Giuseppina ,Maria Francesca e i familiari tutti. Sarà proclamato il lutto cittadino in concomitanza con la cerimonia funebre”.

L’impatto dell’auto e il decesso

La tragedia si è consumata all’altezza del bivio per Palazzo Adriano, quando l’auto di Dario è entrata in collisione con un autoarticolato. Un impatto violento che ha spezzato in un attimo i sogni di un giovane pieno di aspirazioni.

Pochi anni prima, un altro lutto in famiglia

La famiglia Mortellaro era già stata colpita dalla tragica morte del padre di Dario, Pippo, deceduto a causa di un infarto pochi anni fa. Un dolore immenso che si riaccende oggi, lasciando la comunità in stato di shock.

Il cordoglio sui social

Sui social si susseguono messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia Mortellaro: “È con profondo dolore che abbiamo appreso della prematura scomparsa del caro Dario. A soli vent’anni, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. In questo momento di grande tristezza, desideriamo esprimere le nostre più sincere condoglianze alla famiglia Mortellaro e la nostra vicinanza a tutta la comunità stefanese. Non ci sono parole sufficienti per alleviare il dolore che state provando, ma vi siamo vicini con il pensiero e con il cuore. La sua memoria vivrà per sempre nei nostri ricordi e nei racconti di chi gli ha voluto bene. Che possiate trovare conforto nella presenza degli amici e nella forza della comunità che si stringe intorno a voi – ha scritto il comitato Santa Rosalia Bivona -.

Poi ancora: “Di fronte ad una notizia del genere, il vuoto..Dario come se fosse figlio di tutti noi. Non doveva succedere, troppo giovane. Che il signore dia la forza ai familiari di sopportare questo grave e doloroso lutto. Rip” -ha scritto un utente -.