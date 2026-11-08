La Polizia di Stato di Agrigento ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della procura nei confronti di un giovane agrigentino. L’uomo è indagato per tentato omicidio, minaccia aggravata e porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico.

I fatti risalgono alle prime ore del mattino del 3 novembre scorso, quando la sala operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di diversi colpi d’arma da fuoco esplosi nel quartiere di Villaseta.

Le indagini della Squadra Mobile e dell’Upgsp, condotte attraverso l’ascolto di testimoni, hanno consentito di raccogliere elementi a carico del giovane. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato si è avvicinato all’abitazione delle vittime e ha sparato alcuni colpi di pistola verso due persone affacciate al balcone del primo piano. Le vittime sono riuscite a ripararsi all’interno dell’appartamento rimanendo illese. Il giovane ha poi esploso ulteriori proiettili contro il portone del condominio prima di allontanarsi.

L’arrestato è stato condotto nella casa circondariale di Agrigento a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità penale dell’indagato dovrà essere accertata in sede processuale.