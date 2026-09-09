Una visita storica in Sicilia da parte dell’Unione Europea e in particolare una visita alla marineria meno “considerata” in passato proprio dalla Comunità europea.

A Sciacca arriva il Commissario Ue alla Pesca Kadis

Da domani, giovedì 10 settembre, al via la visita del commissario europeo per la Pesca e gli Oceani, Costas Kadis, a Sciacca, nell’ambito della missione in Sicilia del membro dell’esecutivo comunitario. Ad accompagnarlo l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento di Bruxelles, promotore della visita finalizzata all’incontro con le marinerie e i rappresentanti del mondo della pesca siciliana.

Il programma definito ieri a Bruxelles

Ieri a Bruxelles incontro tra i due esponenti per gli ultimi ritocchi al programma. Costas Kadis sarà domani alle 16 nell’aula consiliare “Falcone-Borsellino” del Palazzo di Città, per un’assemblea pubblica con le autorità locali, i pescatori di Sciacca e più di una ventina di associazioni ed enti del comparto. Il giorno dopo, venerdì alle ore 11, il commissario europeo visiterà il porto di Sciacca per approfondire le prospettive dell’infrastruttura nel contesto della pesca e dei traffici nel Canale di Sicilia. Sarà la prima volta nella storia della città di Sciacca che un membro della Commissione europea in carica farà visita al territorio.

Falcone: “Sarà una visita storica”

“Sarà una visita storica – dichiara l’eurodeputato Falcone – che abbiamo voluto in una delle città più strategiche per la pesca siciliana e costruito in un momento decisivo. A Bruxelles sono infatti in discussione diversi provvedimenti destinati a incidere sul futuro dell’economia del mare. La Sicilia e le sue marinerie devono essere protagoniste di queste scelte, con le loro esigenze e le loro specificità. Il commissario Kadis a Sciacca illustrerà le strategie e le imminenti iniziative che la Commissione sta preparando per la pesca, le isole e le comunità costiere. È questo il senso della visita: ascolto, dialogo e partecipazione alle decisioni europee”, conclude Falcone.