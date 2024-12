Sfottò sui social ma successo in tv. Il sindaco di Agrigento Franco Miccichè scende in campo nella vicenda del concerto de “Il volo” registrato ad agosto e andato in onda a Natale “Le immagini mozzafiato offerte dalle telecamere hanno fatto conoscere al grande pubblico le meraviglie della Valle dei templi cristallizzando il legame indissolubile tra Agrigento e il suo ruolo di Capitale italiana della cultura 2025. L’evento rappresenta un’occasione unica per promuovere le straordinarie bellezze dei nostri monumenti unici al mondo. Questo risultato straordinario ripaga pienamente delle sterili e pretestuose polemiche che hanno accompagnato l’organizzazione dell’evento”.

Uno spot per la Sicilia

Uno spot per la Sicilia e per la Valle dei Templi, una delle grandi attrazioni culturali dell’isola, dunque. Uno spot di Natale proprio mentre ci si avvicina ad Agrigento Capitale della Cultura, con tutte le difficoltà organizzative del caso. Ma nonostante la città non sia oggettivamente pronta per diventare una capitale della cultura, intanto incassa un successo davanti a tutta Italia.Una grande emozione che da ragione alla scelta della Regione e del comune che ha voluto quel concerto realizzato in estate per essere trasmesso a Natale.

La polemica e le risate “strozzate”

Chi ha riso per la richiesta al pubblico di non presentarsi in maniche corte ma vestirsi per non far notare che era estate al momento delle riprese, oggi si è “strozzato” in gola il nuovo sorrisetto. I dati Auditel, infatti, premiano quella scelta. Il concerto de “Il Volo” nella Valle dei templi vince la sfida nonostante sia stato registrato lo scorso agosto ai piedi del tempio della Concordia, con tanto di alberi di Natale. E vince anche sulle polemiche di questi giorni che, in realtà, sono solo social.

L’emozione premiata dai dati ufficiali di ascolto

L’emozione ha funzionato ed il concerto è stato seguito da 3.070.000 spettatori con uno share del 22,7%. La messa in onda in prima serata su Canale 5 ha praticamente ottenuto il doppio degli ascolti rispetto alla proposta di Rai Uno, ovvero “Le note del Natale”.







Il concerto della tv pubblica, si è fermato ad 1.711.000 spettatori con uno share dell’11, Ha fatto meglio, piazzandosi al secondo posto nella classifica generale, perfino l’evergreen per eccellenza dei film natalizi, “Una poltrona per due”, che, nonostante in tantissimi lo conoscano praticamente a memoria, ha totalizzato 2.408.000 spettatori con il 17,2% di share.

E a questi dati vanno aggiunti quelli della replica del giorno di Natale che ha visto un altro milione e 350 mila di telespettatori (con uno share del 16,9%). Insomma ride bene chi ride ultimo

Like this: Like Loading...