Il sindaco di Calamonaci, Pellegrino Spinelli, il vicesindaco Calogero Perricone, l’assessore Pasquale Schittone, la consigliera Sara Russo e Pino Quartararo hanno aderito alla Democrazia Cristiana, formando ufficialmente il gruppo del partito all’interno del Consiglio comunale.

Le Dichiarazioni del sindaco Spinelli

“Calamonaci e la sua comunità necessitano di un nuovo impulso attraverso un progetto concreto e basato su valori solidi, come quelli promossi dalla DC”, ha dichiarato il sindaco Spinelli. Ha inoltre ringraziato il segretario nazionale Totò Cuffaro e il capogruppo DC all’ARS Carmelo Pace per l’opportunità di entrare a far parte del partito, ribadendo il suo impegno per la crescita del territorio.

Il Commento del Capogruppo DC all’ARS Carmelo Pace

“La formazione del gruppo DC nel consiglio comunale di Calamonaci rappresenta un ulteriore passo avanti nella crescita del partito a livello regionale”, ha affermato Carmelo Pace. Ha poi augurato buon lavoro al sindaco e a tutti i nuovi membri del gruppo

Alcamo, nasce il gruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale. Cuffaro: “La politica al servizio della comunità”

Ad Alcamo nasce il gruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale. Franco Orlando, Caterina Maltese e Gabriele Donato hanno aderito al partito guidato da Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito. L’ufficializzazione è avvenuta ieri sera durante l’inaugurazione della sede della DC ad Alcamo.

“Abbiamo deciso di aderire alla DC perchè è un partito radicato nei principi cristiani, promuovendo valori come la solidarietà, la giustizia sociale e il rispetto per la dignità umana. Chi condivide questi valori può trovare in questo partito una piattaforma in cui identificarsi”, dichiarano i consiglieri Orlando, Maltese e Donato.

“La creazione di un nuovo gruppo consiliare, in una città di circa 50 mila abitanti, è il prosieguo di un percorso che stiamo portando avanti tra i territori e tra la gente e che ambisce non a chiedere poltrone ma ad offrire risposte alla cittadinanza – dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito -. Aderire alla DC offre l’opportunità di contribuire attivamente alla vita politica e di partecipare ad una rete di persone con interessi simili, creando sinergie e collaborazione”.

“La Democrazia Cristiana cresce ancora nel territorio di Trapani – dichiara Giacomo Scala, segretario provinciale del partito -. Sono diverse le amministrazioni che, oggi, vantano consiglieri del nostro partito e ci stiamo radicando anche in Comuni ad alta densità demografica, come ad esempio Alcamo. Lavoreremo per far rivivere la città, tornando a rendere protagonisti i cittadini”.

Nella foto, da sinistra Totò Cuffaro, Caterina Maltese, Giacomo Scala, Franco Orlando e Gabriele Donato

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.