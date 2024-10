Ad Alcamo nasce il gruppo della Democrazia Cristiana in Consiglio comunale. Franco Orlando, Caterina Maltese e Gabriele Donato hanno aderito al partito guidato da Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito. L’ufficializzazione è avvenuta ieri sera durante l’inaugurazione della sede della DC ad Alcamo.



“Abbiamo deciso di aderire alla DC perchè è un partito radicato nei principi cristiani, promuovendo valori come la solidarietà, la giustizia sociale e il rispetto per la dignità umana. Chi condivide questi valori può trovare in questo partito una piattaforma in cui identificarsi”, dichiarano i consiglieri Orlando, Maltese e Donato.

“La creazione di un nuovo gruppo consiliare, in una città di circa 50 mila abitanti, è il prosieguo di un percorso che stiamo portando avanti tra i territori e tra la gente e che ambisce non a chiedere poltrone ma ad offrire risposte alla cittadinanza – dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale del partito -. Aderire alla DC offre l’opportunità di contribuire attivamente alla vita politica e di partecipare ad una rete di persone con interessi simili, creando sinergie e collaborazione”.

“La Democrazia Cristiana cresce ancora nel territorio di Trapani – dichiara Giacomo Scala, segretario provinciale del partito -. Sono diverse le amministrazioni che, oggi, vantano consiglieri del nostro partito e ci stiamo radicando anche in Comuni ad alta densità demografica, come ad esempio Alcamo. Lavoreremo per far rivivere la città, tornando a rendere protagonisti i cittadini”.

Nella foto, da sinistra Totò Cuffaro, Caterina Maltese, Giacomo Scala, Franco Orlando e Gabriele Donato

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.