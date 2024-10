L’ex presidente della Regione Siciliana, Totò Cuffaro, attualmente in Burundi, ha fornito aggiornamenti sul progetto di vaccinazione che sta portando avanti negli orfanotrofi locali. Nonostante le difficoltà burocratiche, l’iniziativa procede con la somministrazione di vaccini tetravalenti e antipolio, che offrono anche una parziale protezione contro il vaiolo delle scimmie.

Un ponte di affetto tra Sicilia e Burundi

Cuffaro ha descritto il suo coinvolgimento emotivo con i bambini assistiti, sottolineando il contrasto tra la loro situazione e quella di suo nipote in Sicilia. “Ogni volta che prendo in braccio uno di questi bambini degli orfanotrofi che stiamo sostenendo, penso a mio nipote. Penso a quanto affetto lo circonda, alle cure che riceve da tutta la famiglia, e cerco di dare a questi bambini tutto l’amore che posso”, ha dichiarato Cuffaro. La mancanza di una famiglia per questi piccoli suscita in lui una profonda commozione, alimentando la sua determinazione a offrire loro un futuro migliore.

Un futuro di speranza per i bambini del Burundi

Il paragone con la vita del nipote, “un dono del Buon Dio”, nato in una terra che, nonostante le difficoltà, offre opportunità di cura e dignità, mette in luce le disparità che Cuffaro osserva. “E guardo questi bambini che questa fortuna non l’hanno avuta”, ha aggiunto, evidenziando l’impegno dell’associazione “AiutiamoilBurundi” nel fornire alloggio, cibo, istruzione e una vita migliore ai bambini degli orfanotrofi.

L’impegno di Cuffaro per un futuro migliore

Cuffaro ha concluso il suo messaggio con un appello alla solidarietà e un rinnovato impegno personale. “Insieme possiamo fare la differenza, possiamo creare un’opportunità anche per loro. Possiamo donare a questi bambini, che troppo spesso non hanno il “diritto di vivere”, la possibilità di crescere, di diventare uomini e donne, di coltivare la speranza di un futuro migliore”, ha affermato. La dedizione a questa causa è vista da Cuffaro come un modo per dimostrare l’amore per il nipote, simbolo di speranza e futuro. “Penso che devo mettere ogni goccia della mia forza e della mia volontà in questa causa, perché credo che solo così mio nipotino, che è l’essenza e la speranza della mia vita, possa comprendere appieno l’amore che ho per lui”, ha concluso Cuffaro.

