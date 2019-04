Controllava lo spaccio della droga ‘ a cielo aperto’ nell’Agrigentino. E per garantirsi il controllo del territorio non aveva paura di ricorrere a metodi estremamente violenti contro i concorrenti e contro chi non pagava i propri debiti.

Era la banda chiamata ‘ degli stranieri’ nel territorio di Agrigento. E’ stata sgominata dai Carabinieri nell’ambito di una operazione scattata all’alba di oggi.

Gli arresti vengono eseguiti sulla base di un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento. La banda agiva con grande violenza, tant’è che le telecamere dei Carabinieri, in più occasioni, hanno potuto filmare gli spacciatori anche mentre spaccavano bottiglie di vetro in testa ai giovani clienti.

Il bilancio è di una decina di arresti tra nigeriani e gambiani e altrettante perquisizioni condotte da oltre cento militari impegnati sul campo.

