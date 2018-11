Da quanto tempo la Sicilia non regalava un calciatore alla nazionale italiana? L’ultimo in ordine cronologico è stato Giuseppe Mascara da Caltagirone. Andando ancora indietro, ci troveremmo agli anni 90, quando Schillaci illuminò con le sue reti, le notti magiche di milioni di italiani ai mondiali disputati in casa dagli azzurri.

Oggi a far risplendere la Trinacria in nazionale è Vincenzo Grifo, classe 1993, nato in Germania ma di origini siciliane: il padre, infatti, è di Naro in provincia di Agrigento. Il calciatore attualmente gioca nell’Hoffenheim ed è stato convocato da Roberto Mancini.

Per Grifo non è la prima apparizione con l’Italia: già da giovanissimo, vanta una presenza con la selezione under 20 ed una con l’under 21. Giocatore pieno di estro e fantasia, l’anno scorso ha vinto il premio per l’assist più bello in stagione della Bundesliga (la massima serie tedesca).

Per il commissario tecnico è un’aggiunta al reparto già ricco degli esterni offensivi. Non l’abbiamo visto in campo contro il Portogallo, ma non è assolutamente da escludere che possa far parte della sfida contro gli Stati Uniti.

ECCO IL VIDEO DELL’ASSIST:

(fonte foto: www.gazzetta.it)