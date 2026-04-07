Dopo che i fatti hanno visto tramontare le ipotesi di un ritorno a personaggi politici storici da parte del Centrodestra per la candidatura a sindaco di Agrigento e dopo uno scambio di convenevoli sulla stampa da parte dei due lati del centrodestra, ecco che, alla ricerca dell’unità della coalizione, i centristi portano un nome e si tratta di quello di una donna.

La proposta Forza Italia, MpA Grande Sicilia e Udc

“L’unità della coalizione di centrodestra non è solo una scelta politica, ma un valore imprescindibile che rappresenta la forza e il motore propulsivo del Governo regionale guidato da Renato Schifani. Con questo spirito di coesione e responsabilità, Forza Italia, MpA-Grande Sicilia e UDC propongono la candidatura unitaria dell’Avv. Daniela Catalano alla carica di Sindaco di Agrigento.

Dal 18 marzo scorso, il tavolo di confronto ha lavorato incessantemente per proporre una figura capace di sintetizzare i valori dell’intera coalizione. L’obiettivo resta quello di presentarsi compatti all’imminente appuntamento elettorale, auspicando che tutte le forze del centrodestra possano convergere su una proposta autorevole e condivisa.

La proposta Daniela Catalano

La scelta dell’Avv. Daniela Catalano nasce dalla volontà di offrire alla città una guida caratterizzata da esperienza come Presidente del Consiglio Comunale che possiede una conoscenza profonda della macchina amministrativa. Inoltre è una professionista stimata e preparata. Soprattutto determinazione e dedizione sono i tratti distintivi che le permetteranno di rispondere alle reali esigenze della comunità agrigentina. Per tali motivi Daniela Catalano rappresenta il valore aggiunto necessario per inaugurare una nuova stagione amministrativa”.

L’invito alle altre forze politiche

“Forza Italia, MpA e UDC rinnovano l’invito alle altre forze della coalizione affinché sostengano con convinzione questa candidatura, nell’interesse esclusivo della città di Agrigento.

Oppure di avanzare proposte diverse, ma che possano rappresentare realmente, per i contenuti e il percorso la vasta area del centrodestra” dichiarano in maniera congiunta Marcello Caruso, coordinatore regionale Forza Italia, Fabio Mancuso, coordinatore regionale Mpa-Grande Sicilia e Decio Terrena, coordinatore Udc Sicilia.