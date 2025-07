Paura a Sciacca a causa di unì’auto fuori controllo che si è abbattuta fra la folla travolgendo turisti.

Turisti feriti da un’auto con targa straniera

È di tre persone ferite, una delle quali in condizioni gravissime, il bilancio finale di un incidente stradale che si è verificato ieri sera a Sciacca, in via Roma, in un’area dove vige la Ztl, la zona a traffico limitato.

L’auto, piombata sulle persone, ha fatto scattare il panico prima che si capisse che si trattava di un incidente sia pure di grave entità.

I fatti come raccontati

Il conducente di una vettura d’epoca con targa straniera, forse a causa del cedimento dei freni, ha perso il controllo del mezzo travolgendo tre pedoni. Si tratta di una famiglia di turisti di nazionalità tedesca: padre, madre e figlia. La donna è ricoverata con un trauma cranico in ospedale.

foto tratta da Grandangolo Agrigento

Ieri un incidente mortale in piena città a Palermo

Sempre nella giornata di ieri un incidente mortale è avvenuto anche in via Porcelli a Palermo, nella zona della Filiciuzza. La vittima si chiamava Damiano Raccuglia, 74 anni.

L’uomo era alla guida della sua Fiat Panda e, secondo una prima ricostruzione, stava percorrendo la strada in direzione di via Monfenera quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro.

L’impatto è stato violentissimo. Nonostante i tentativi di soccorso da parte dei primi residenti accorsi e l’intervento degli operatori del 118, per Raccuglia non c’è stato nulla da fare.

I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma l’ipotesi più probabile è che l’anziano automobilista sia stato colto da un malore mentre era al volante.

Sul luogo della tragedia sono intervenute due volanti della polizia e gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.