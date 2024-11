Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), ha approvato un nuovo consistente pacchetto di proposte di assegnazioni di risorse finanziarie per la coesione territoriale. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso grande soddisfazione: “Si tratta di interventi strategici per i territori perché lo sviluppo economico, la crescita, la competitività del tessuto produttivo si rafforzano coniugando investimenti e coesione territoriale, esattamente come ha inteso fare il Governo oggi, grazie al lavoro del Ministro Fitto, finanziando interventi strategici in particolare per la Campania, l’Umbria e per Lampedusa”.

Risorse per Lampedusa e Linosa

Particolare significato per Meloni assume, inoltre, l’assegnazione di risorse FSC 21-27 per 45 milioni di euro deliberata a favore del Comune di Lampedusa e Linosa. È nota la situazione di emergenza che l’isola è chiamata ad affrontare giornalmente e di cui il Governo, con il Decreto-legge 124/2023, ha inteso farsi carico, prevedendo, tra l’altro, il finanziamento di un piano di investimenti infrastrutturali atti a migliorare la vita dei cittadini isolani. Il Piano, predisposto dal Comune in sinergia con il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevede la realizzazione e manutenzione straordinaria di strade e altre opere di urbanizzazione primaria, la realizzazione di impianti di depurazione e gestione delle acque reflue, il potenziamento del deposito di carburante, la costruzione di nuovi edifici pubblici tra cui una scuola, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici esistenti. La nuova dotazione si aggiunge a quella di 20 milioni di FSC 14-20 già deliberata in precedenza, in corso di esecuzione, per un totale di investimenti pari a 65 milioni.

“L’impegno assunto nei confronti di Lampedusa”

«Non avevamo dubbi e i fatti lo confermano: Giorgia Meloni sta mantenendo in pieno l’impegno assunto nei confronti di Lampedusa. Nessun governo nazionale, infatti, aveva mai dimostrato così tanta e concreta attenzione nei confronti di questa generosa comunità messa a dura prova dall’emergenza migranti, che in questi mesi ha già ottenuto un evidente miglioramento della gestione del fenomeno migratorio. Un sostegno ingente e meritato per un’isola simbolo di accoglienza e soccorso». Lo afferma Giusi Savarino (Fratelli d’Italia) commentando il via libera dal Cipess a risorse finanziarie per 45 milioni di euro da destinare a Lampedusa e aggiungendo: «Si tratta dell’ennesimo intervento del governo Meloni in aiuto a questa splendida terra di frontiera. A questo va aggiunto il sostegno attento del governo Schifani e così Lampedusa potrà guardare al futuro con ritrovata serenità e speranza»