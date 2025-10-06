Inaugurato un nuovo spazio moderno, funzionale e accogliente

Un edificio rinnovato, una comunità scolastica in festa e un messaggio chiaro: la scuola è il cuore pulsante del territorio.

Si è svolta questa mattina, lunedì 6 ottobre, la cerimonia di inaugurazione del nuovo Liceo Classico “Eschilo” di Gela, in via Eritrea.

A tagliare simbolicamente il nastro è stato il presidente del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, avv. Walter Tesauro, insieme al dirigente scolastico prof. Maurizio Tedesco, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, e con la partecipazione di numerosi studenti e docenti.

Il nuovo edificio, completamente ristrutturato, è ora uno spazio moderno, funzionale e accogliente, pensato per rispondere ai bisogni della comunità scolastica e proiettato verso una didattica del futuro.

La cerimonia è diventata un’occasione per riflettere sull’importanza dell’istruzione nella vita dei giovani e sul ruolo centrale della scuola come motore di crescita sociale e culturale.

Un segnale di fiducia e impegno verso il territorio

Nel suo intervento, il presidente Walter Tesauro ha espresso grande soddisfazione per la restituzione alla città di un edificio scolastico completamente rinnovato e funzionale. Ha sottolineato come “la scuola rappresenti un luogo fondamentale per la crescita e la formazione dei giovani, lo spazio in cui si conosce, si socializza, si costruiscono amicizie e relazioni che durano nel tempo”.

Tesauro ha inoltre voluto ringraziare tecnici, uffici e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’opera, affermando che “riaprire una scuola bella e accogliente come l’Eschilo rappresenta un segnale di fiducia e di impegno concreto verso il territorio e che dà ulteriore forza per proseguire con lo stesso entusiasmo negli altri cantieri avviati sulle scuole della provincia”.

Rivolgendosi direttamente agli studenti, Tesauro ha voluto ricordare il senso profondo dell’istruzione, spiegando che “studiare è importante non per distinguere chi è più bravo o meno bravo, ma perché la conoscenza è un mezzo di confronto, di scambio e di libertà personale, capace di rendere migliori e più consapevoli”.

La cerimonia è stata arricchita da momenti artistici e da uno spettacolo curato dagli studenti, che hanno raccontato con creatività la figura di Eschilo e il valore della cultura classica. Un omaggio sentito alle radici culturali dell’istituto, che ha confermato la vitalità e il coinvolgimento degli alunni.

La giornata si è conclusa con la presentazione del nuovo logo dell’Istituto e la visita ai locali ristrutturati, tra entusiasmo e orgoglio condiviso da tutta la comunità scolastica e cittadina.

Con il nuovo Eschilo, Gela non inaugura solo un edificio, ma rilancia un’idea di scuola come luogo vivo, centrale, capace di generare legami e futuro.