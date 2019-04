A scatenare l'incendio una termocoperta

Una donna di 89 anni è stata salvata questa notte grazie ai vigili del fuoco e ai carabinieri intervenuti nel suo appartamento a causa di un incendio. E’ successo a Naro, in provincia di Agrigento.

Come scrive grandangoloagrigento.it, l’incendio scoppiato nell’appartamento dell’anziana donna sarebbe stato causato dalla termocoperta da lei utilizzata che avrebbe preso fuoco per cause ancora da accertare. Ben presto le fiamme si sono diffuse in una delle stanze dell’appartamento.

I vigili del fuoco hanno impiegato quasi due ore per spegnere l’incendio mentre la donna è stata soccorsa dai sanitari intervenuti sul luogo.

