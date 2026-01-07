Incidente mortale dopo le feste. Il dramma nell’agrigentino. Un quarantenne di Montevago, Calogero Ippolito è morto in un terribile incidente stradale avvenuto alle prime luci dell’alba lungo la strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula”, all’altezza della cantina Corbera.

A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone e una minicar elettrica. Per l’uomo non c’è stato niente da fare. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e due squadre di vigili del fuoco.

Presente anche il personale sanitario del 118. Anas in un nota specifica che il traffico è temporaneamente rallentato, in entrambe le direzioni, all’altezza del km 74,500.

Foto Grandangolo Agrigento