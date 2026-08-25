Le presenze ora salgono a 357

Centotré migranti sono arrivati a Lampedusa dopo il soccorso di tre imbarcazioni. Tutte erano partite dalla Libia, dalle località di Tajura e Zuwarah. Una delle tre operazioni è stata condotta dalla ong Nadir. Le persone soccorse sono state trasferite all’hotspot di contrada Imbriacola, dove le presenze salgono ora a 357.

I tre gruppi soccorsi

Le imbarcazioni intercettate sono tre e i numeri a bordo erano diversi.

Sul primo natante viaggiavano 11 persone di nazionalità eritrea e sudanese. Otto di loro erano donne.

Il secondo gruppo era il più numeroso: 56 migranti di nazionalità bengalese, egiziana e sudanese.

Il terzo comprendeva 36 persone tra somali, eritrei e sudanesi. A bordo c’erano tre donne e tre minori.

I numeri dell’hotspot

Tutte le persone soccorse sono state portate nella struttura di contrada Imbriacola.

Nel frattempo dall’hotspot sono state trasferite 73 persone. Dopo quel movimento le presenze si attestano a 357.

Tra loro ci sono 91 minori non accompagnati. Sono poco più di un quarto del totale dei presenti.