il naufragio di lampedusa

L’ennesimo naufragio che si è verificato a 5 miglia da Lampedusa innesca aspre polemiche nel mondo politico siciliano. A salire sul banco degli imputati è il governo nazionale e a chiamarlo in causa è il sindaco dell’isola agrigentina, Totò Martello.

Il sindaco: “Solidarietà non vale nulla”

Per lui il lo Stato anche questa volta non si è dimostrato adeguato nell’ascoltare i territori: “Non si vuole prendere coscienza di quello che succede nel Mediterraneo, – sottolinea – non vale a nulla la solidarietà che, adesso, ci arriverà. Perché la solidarietà deve essere vera e concreta. Continua il silenzio da parte del presidente del Consiglio dei ministri Draghi. Sono passati 15 giorni, se non di più, da quando ho chiesto d’essere convocato per discutere di quello che avviene nel Mediterraneo. Ed essendo presente sul territorio, potrei sicuramente portare una visuale diversa sul fenomeno”.

L’europarlamentare Bartolo: “L’Europa deve porre rimedio”

A rincarare la dose è poi l’eurodeputato e vicepresidente della Commissione Libe a Bruxelles, Pietro Bartolo, che sollecita l’attivazione di una missione di ricerca e soccorso in mare dopo l’ennesima tragedia del mare. Per l’esponente di S&D si deve fare in fretta: «È insopportabile leggere ancora di naufragi al largo di Lampedusa – sostiene -. Insopportabile perché sappiamo che queste persone continueranno ad arrivare per tutta l’estate. Insopportabile perché l’Europa può e deve porre rimedio a questa strage nota e annunciata. Insopportabile perché tutto questo avviene a pochi metri dalle spiagge di Lampedusa, stracolme di turisti, nell’indifferenza generale”.

Sette donne morte, numero imprecisato di dispersi

Stando ai primi riscontri sarebbero almeno sette le donne morte, e un numero imprecisato di dispersi: “Erano arrivati. Potevano essere tratte in salvo in tempo – aggiunge Bartolo -. Lo chiediamo da mesi, non smetteremo di farlo: serve una missione di ricerca e soccorso nelle acque del Mediterraneo. È immorale – conclude l’esponente del gruppo S&D al Parlamento Europeo – restare immobili davanti a tutto questo. Lo ripeto: serve una missione di ricerca e soccorso nelle acque del Mediterraneo. Subito”.