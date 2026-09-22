A Licata

Un antico lampione dell’illuminazione pubblica si è staccato dal muro ed è precipitato su tre giovani che si trovavano in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Licata. È accaduto nella notte fra sabato e domenica. A rimanere feriti sono stati un ventiduenne e due ventenni, un ragazzo e una ragazza.

Chi sono i feriti e come stanno

Il ventiduenne è stato colpito alla testa, mentre gli altri due hanno riportato lesioni alle braccia. Tutti e tre sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Per il ventiduenne i medici hanno stabilito una prognosi di 15 giorni. La ragazza è stata giudicata guaribile in 10 giorni.

Chi è intervenuto sul posto

Sul luogo dell’incidente, come riporta AgrigentoNotizie, sono arrivati i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia e quelli della stazione di Licata.