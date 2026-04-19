Una violenta aggressione ha sconvolto la notte trasformando una serata tra amici in un dramma inspiegabile. Si chiamava Gabriele Vaccaro il ragazzo di venticinque anni che ha perso la vita nelle prime ore di oggi, intorno alle 3:30, all’interno dell’area di sosta Cattaneo, a ridosso del centro storico. Il giovane, originario di Favara in provincia di Agrigento, risiedeva da tempo nel Pavese, dove viveva a Broni e lavorava nel comune di Stradella.

La dinamica dell’aggressione e le indagini

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti di polizia, la scintilla della violenza sarebbe scoppiata nei pressi della colonnina per il pagamento del parcheggio. Il gruppo composto da Vaccaro e due amici, che avevano appena trascorso la serata in un locale della zona, si sarebbe scontrato verbalmente con un altro gruppo di persone per motivi legati alla gestione degli spazi di sosta. La discussione è degenerata rapidamente in un attacco fisico brutale. Dai primi accertamenti del medico legale, il venticinquenne sarebbe stato colpito mortalmente al collo con un cacciavite. Nella colluttazione è rimasto coinvolto anche uno dei compagni della vittima, che ha riportato una ferita lieve all’addome.

Il tragico epilogo e i rilievi della polizia

Dopo l’aggressione, i due amici hanno inizialmente accompagnato Vaccaro verso casa, nel tentativo di prestargli i primi soccorsi e tamponare la ferita. Solo in un secondo momento, realizzando quanto la situazione fosse critica, è partita la richiesta di aiuto ai sanitari. Nonostante il tempestivo trasporto in ambulanza verso il policlinico San Matteo di Pavia, il giovane è deceduto durante un disperato intervento chirurgico in sala operatoria. Gli inquirenti hanno già provveduto ad ascoltare i testimoni presenti e stanno procedendo con l’analisi minuziosa delle riprese delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area, sperando che le immagini possano fornire dettagli decisivi per identificare i responsabili della fuga.

Il lutto a Favara

La notizia della morte di Gabriele Vaccaro ha raggiunto in breve tempo la Sicilia, gettando nello sconforto la sua città d’origine. Miriam Migemi Barbato, presidente del consiglio comunale di Favara, ha espresso il dolore di un’intera comunità che si è risvegliata attonita di fronte a un evento così violento. Il cordoglio ufficiale delle istituzioni locali ha sottolineato il sacrificio di un giovane che aveva lasciato la propria terra per costruire un futuro professionale nel nord Italia, trovando invece una fine tragica e improvvisa. La città di Favara si è stretta attorno alla famiglia, descrivendo il dolore per una vita spezzata lontano da casa mentre cercava di onorare il proprio impegno lavorativo.