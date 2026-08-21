Marco Galluzzo e Gaetano Savatteri, due autorevoli firme del giornalismo italiano, saranno i protagonisti degli ultimi appuntamenti del mese agosto per “Zabook. Il borgo che legge”, i due autori – ospitati nel cortile di Palazzo Panitteri (ore 19.30) – offriranno al pubblico chiavi di lettura originali sull’attualità politica e sull’identità culturale della Sicilia.

Domenica 23 agosto riflettori puntati sulla politica nazionale con Marco Galluzzo, inviato del Corriere della Sera, da molti anni cronista di Palazzo Chigi e tra i più attenti osservatori delle dinamiche del potere. A Sambuca presenterà, per la prima volta in assoluto in pubblico, il suo volume “Berlusconi confidential. Biografia non autorizzata di dieci anni al potere” (Rubettino), un libro che accompagna il lettore dietro le quinte della lunga stagione politica di Silvio Berlusconi. Attraverso testimonianze dirette, episodi inediti e retroscena vissuti in prima persona, Galluzzo racconta la quotidiana “caccia” al Cavaliere da parte dei cronisti parlamentari, restituendo un affresco vivace, spesso ironico e a tratti surreale, ma anche il ritratto umano di un protagonista assoluto della storia politica italiana, con le sue fragilità, le sue paure e la sua straordinaria capacità di interpretare la scena pubblica.

Sabato 29 agosto il festival ospiterà Gaetano Savatteri, giornalista e scrittore tra i più conosciuti e apprezzati del panorama letterario italiano: dai suoi romanzi è nata la fortunata serie televisiva Makari, seguita da milioni di telespettatori. A Sambuca presenterà “La Sicilia non esiste. L’isola tra realtà e racconto, tra storia e leggenda” (Zolfo Editore), un saggio che invita il pubblico a riflettere sulla complessità dell’identità siciliana, intrecciando storia, memoria, cronaca e immaginario collettivo. Un viaggio affascinante attraverso i tanti volti dell’isola, raccontati da un autore che riconosce in Leonardo Sciascia e Andrea Camilleri i propri principali maestri.

Con questi due appuntamenti Zabook conferma la propria vocazione a ospitare autori capaci di interpretare il presente attraverso la forza del racconto e dell’approfondimento, offrendo occasioni di confronto tra scrittori e pubblico in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia che proprio in questi giorni festeggia i dieci anni dal riconoscimento di “Borgo dei borghi”.

Zabook – Il Borgo che legge è una rassegna ideata e diretta dal giornalista Franco Nuccio e organizzata dal Comune di Sambuca di Sicilia, guidato dalla sindaca Giovanna Casà, in collaborazione con Strada degli Scrittori, Unitre, Fondazione Sicana, Sicilbanca, Strada del Vino delle Terre Sicane e Città del Vino e con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia. La manifestazione letteraria è stata anche inserita nel calendario Off di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea. “Zabook. Il borgo che legge” è inoltre gemellato con il “Pace Fest” di Caltabellotta e con “Logos – Parole del Mediterraneo”, il festival diretto dalla scrittrice Nadia Terranova, in programma a Palermo dal 24 al 27 settembre. La scrittrice, finalista del Premio Strega, il 20 settembre sarà l’ospite d’onore della serata conclusiva del Festival. Un’alleanza culturale, quella tra Zabook, Logos e la Strada degli Scrittori, che rafforza la rete dei festival letterari siciliani e promuove la lettura come strumento di conoscenza, dialogo e crescita delle comunità.