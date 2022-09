L’associazione Mareamico ha presentato un esposto alla capitaneria di porto, ai carabinieri e al demanio marittimo segnalando «la presenza abusiva e continua di un elevatissimo numero di camper che, senza alcuna autorizzazione, occupano e inquinano, la spiaggia libera a Menfi.

La spiaggia di Bertolino

Gli ambientalisti condannano anche il rave party organizzato la scorsa notte nella spiaggia di Bertolino, «di questo fatto se ne stanno già occupando le forze dell’ordine».

Il rave party sventato

Carabinieri e Polizia nella notte hanno individuato un flusso di mezzi e persone che diretti nella zona di Castel d’Asso (Viterbo), stavano per dare inizio ad un rave party all’interno di un fabbricato in stato di abbandono. L’evento clandestino è stato stroncato sul nascere. Tra le persone pronte a partecipare al rave party è stato fermato un giovane italiano che sottoposto a controlli e a perquisizione, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di droga di diversa natura, anche sintetica. In particolare, sono stati sequestrati allucinogeni e marijuana.