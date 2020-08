Sono circa 200 i migranti giunti, con otto barchini diversi, fra la notte e l’alba, a Lampedusa. La metà delle imbarcazioni è riuscita ad arrivare direttamente sulla terraferma e i migranti sono sbarcati in maniera autonoma. Gli altri natanti sono stati invece avvistati e agganciati al largo dalle motovedette. I 200 migranti sono stati trasferiti all’hotspot di contrada Imbriacola dove sono tornati ad esserci 910 persone a fronte dei 95 posti disponibili.

Da ieri sera alcuni operatori sanitari sono entrati all’interno dell’hotspot di Lampedusa per eseguire i tamponi ai nuovi arrivati, dopo gli ultimi sbarchi. Ma all’interno della struttura, negli spazi esterni, la maggior parte dei migranti non indossava la mascherine fornite in dotazione e non rispettava il distanziamento sociale. Sono le immagini descritte da chi, dall’esterno, ha avuto al possibilità di osservare cosa succede negli spazi all’aperto dell’hotspot stracolmo.

L’assembramento sembra inevitabile per effetto proprio del sovraffollamento della struttura. Rigorose, invece, le misure di protezione osservate dagli operatori giunti per eseguire i tamponi.

Nel frattempo la nave Gnv Azzurra, sulla quale verrà effettuata la quarantena dei migranti che sbarcano nell’Agrigentino, è arrivata a Porto Empedocle nonostante fosse attesa a Lampedusa. Esattamente come era già accaduto per la Moby Zazà (la nave quarantena utilizzata per un paio di mesi e il cui armatore ha deciso di non prorogare il contratto col Governo), anche sulla Gnv Azzurra verrà effettuata una ispezione tecnica da parte della commissione di visita che è presieduta dalla Capitaneria di porto. La commissione dovrà stabilirne l’idoneità come nave passeggeri con sistema di isolamento protetto per l’alloggiamento e la sorveglianza sanitaria dei migranti.

Infine continuano le ricerche dei migranti che si sono allontanati la notte scorsa dall’ex azienda agricola ‘Don Pietro’ di contrada Cifali tra Ragusa e Comiso dove erano ospitati. In 118 erano stati trasferiti lì da Pozzallo dopo essere arrivati con la nave ‘Denaro’ della Guardia di Finanza che li aveva presi a Porto Empedocle. Le forze dell’ordine hanno provato ai impedire che i migranti lasciassero la struttura e durante la fuga un carabiniere è rimasto ferito