L'ipotesi di reato è omicidio colposo

Il Gup del tribunale di Agrigento Francesco Provenzano ha deciso di non archiviare il procedimento contro tre medici dell’ospedale cittadino indagati per omicidio colposo ai danni di un 81enne, Carmelo Cimino, morto all’interno della struttura sanitaria per una infezione dopo un mese e mezzo di ricovero.

Come scrive grandangoloagrigento.it, il procedimento contro il direttore sanitario Antonello Seminerio, il medico del reparto di Medicina Giuseppe D’Anna e la neurologa Rosa Maria Gaglio va avanti visto il non accoglimento della richiesta di archiviazione fatta dalla Procura. Il tribunale chiede inoltre alla Procura di verificare se “anche altri pazienti ricoverati in quella stanza sono deceduti per la stessa infezione”.

Le indagini erano partite a seguito di una denuncia da parte dei familiari dell’anziano deceduto in ospedale.

