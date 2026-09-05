Mulè ad Agrigento: “Io disponibile ma bisogna riconoscere che Schifani ha fatto ripartire la Sicilia”

“Io non sono interessato a correre per la presidenza della Regione Siciliana, ho dato la disponibilità al mio partito che valuterà, spero presto, chi dovrà essere candidato alla presidenza della Regione. Guardare Schifani per criticare e dire che ha fatto male, ha fatto bene è sbagliato. Dobbiamo prendere i dati di fatto, prendere i dati della Sicilia e riconoscere che è stata un’azione di Governo che ha fatto ripartire questa regione. C’è tanto da fare, guai se non fosse così, quindi il giudizio è certamente buono”.

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Lo ha detto il vice presidente della Camera dei deputati Giorgio Mulè di Forza Italia intervenendo agli Stati generali di Controcorrente ad Agrigento. A riportarlo è l’agenzia di stampa Ansa.

Nel corso dell’evento dio Controcorrente e di Progetto Civico Italia previsti anche gli interventi di Sonia Alfano, già europarlamentare e prima presidente della commissione antimafia Parlamento europeo; dell’ex europarlamentare Dino Giarrusso e dell’europarlamentare Marco Falcone di Forza Italia oltre che di Peppe Provenzano deputato del Pd.