Il paese in preghiera

Sono trascorsi cinque giorni dal violento nubifragio che ha colpito la Sicilia, trascinando Marianna Bello, 38 anni, scomparsa a Favara. Il paese vive ore di grande apprensione: Marianna, madre e moglie, non è più tornata a casa da mercoledì 1 ottobre, giorno in cui aveva accompagnato i figli a scuola come ogni mattina. Le ricerche, giunte al quinto giorno, proseguono senza sosta: alcuni effetti personali della donna sono stati ritrovati, ma di lei non c’è ancora alcuna traccia. Nelle ultime ore sono circolate fake news che annunciavano il suo ritrovamento, notizia poi smentita rapidamente e su cui è intervenuto il primo cittadino, Antonio Palumbo: “Sta circolando la notizia del ritrovamento della nostra concittadina Marianna Bello, ma è purtroppo una circostanza che non ha alcun riscontro ufficiale. Sono sul campo insieme ai soccorritori e purtroppo devo smentire formalmente la notizia. Rispettiamo il dolore di una famiglia, non diffondete notizie se non siete sicuri” si legge in una nota.

Donna dispersa a Favara

Dai video pubblicati sui social si intravede la donna che, in preda alla furia dell’acqua, scende dalla macchina cercando di mettersi in salvo. Poco dopo viene trascinata verso un canalone: i presenti iniziano ad urlare tentando di afferrarla.

Il paese in apprensione

Momenti di preghiere e speranza fanno rimanere col fiato sospeso i concittadini del Comune agrigentino. In tanti nelle ultime ore attendo il ritorno della donna: “È vero… sono trascorse tante ore, ma la speranza non deve ancora morire. I miracoli possono succedere, quindi, tutti insieme, preghiamo per questa giovane donna, moglie e mamma di tre bambini, che ieri mattina è stata trascinata via dalla furia dell’acqua, durante il nubifragio che si è abbattuto sulla città agrigentina di Favara. Purtroppo le ricerche non hanno ancora dato nessun esito. Ma è proprio quando lo sconforto ci assale e le speranze sembrano essere perdute, che dobbiamo confidare ancor più intensamente in Gesù. Preghiamo tutti insieme: Per l’intercessione di nostra Signora del Monte Carmelo, presso il cuore amorevole di Gesù Cristo suo figlio che è Dio, fa che la Sig.ra Marianna Bello, possa essere ritrovata ancora in vita. Per Cristo nostro Signore” scrive un utente sui social.

Poi ancora: “Marianna, aspetto con trepidazione qualsiasi notizia che ti riguardi. Spero ancora di leggere un miracolo, dalle TV o giornali nazionali, o locali Spero che Favara sia inondata da un arcobaleno di speranza. Guardo la tua famiglia, i tuoi piccoli bimbi, tuo marito, tu che non ci sei E chissà quanto hai sofferto. E loro adesso senza te. Prenditi cura di loro, sempre, che tu sia già una stella che brilla in cielo, oppure se ferita, attendi aiuto da qualche parte. E mi vergogno, perché pensando alla tua tragedia, ho ridotto e minimizzato i miei problemi, quelli che mi sembrano insormontabili, perché l’ essere umano è così, apprezza di più le proprie cose quando accadono disastri enormi, ovviamente agli altri, è meglio che a noi stessi. Prego per te, che venga fuori la verità, ancora qui con noi, o tra gli angeli ma che si sappia dove sei. Ti ho a cuore Marianna, vi ho a cuore, in un cuore rotto” si legge in un altro post.