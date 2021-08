Le indagini dei carabinieri

Le indagini sull’omicidio di ferragosto a Favara. I carabinieri stanno acquisendo e guardando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona di via IV Novembre, forse anche nel locale dove è avvenuto il delitto di Salvatore Lupo, 45 anni imprenditore ed ex presidente del consiglio comunale.

Pare che il barista non abbia saputo indicare nessun elemento per identificare l’autore dell’omicidio. I militari dell’Arma della tenenza di Favara e quelli della compagnia di Agrigento, coordinati dal procuratore capo Luigi Patronaggio e dall’aggiunto Salvatore Vella, sembrano però concentrarsi sulla vita, e sui rapporti personali, della vittima.

Pare che Lupo avesse forti contrasti economici e dissidi in ambito familiare. Ed è proprio su questi “dettagli” che le investigazioni si stanno concentrando. L’omicidio appare agli inquirenti come pianificato: qualcuno potrebbe aver seguito Lupo e atteso che uscisse dal bagno del bar per esplodergli contro almeno due colpi di pistola che lo hanno freddato.

Lupo è stato ucciso con tre colpi di pistola tutti indirizzati alla testa, all’interno di un bar del paese ieri pomeriggio da uno sparatore solitario probabilmente accompagnato da un complice. Mano sicura e colpi tutti andati a bersaglio. Ha agito così il killer che ha agito a volto scoperto e che aveva una sola missione: uccidere l’ex presidente del Consiglio comunale di Favara.

Il dato emerge dalla sommaria ispezione cadaverica effettuata stasera dal dottor Salvatore Montaperto, al termine della quale il procuratore capo Luigi Patronaggio e i sostituti Paola Vetro e Barbara Cifalinò hanno dato l’ok per la rimozione della salma che è stata trasportata all’obitorio per l’inevitabile autopsia che verrà effettuata domani che consegnerà i risultati definitivi e capire con certezza quanto accaduto.

Intanto, si fa strada l’ipotesi di un movente legato a dissidi economici dietro l’omicidio dell’imprenditore Lupo, 45 anni, ucciso all’interno di un bar del paese questo pomeriggio.