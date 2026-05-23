Un operaio di 69 anni, residente a Ribera, si trova ricoverato in gravi condizioni a causa di un incidente sul lavoro verificatosi all’interno di un’abitazione privata. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava effettuando alcuni interventi di ristrutturazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da una scala da un’altezza di circa due metri, impattando violentemente al suolo e riportando traumi sparsi su tutto il corpo.

L’operaio trasferito all’ospedale di Villa Sofia

Subito dopo l’incidente è scattato l’allarme. I sanitari del 118 hanno inizialmente trasportato l’operatore presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ribera. Successivamente, valutata la gravità dei traumi riportati, è stato disposto il trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove l’uomo si trova attualmente nel reparto di rianimazione con prognosi riservata.

Le indagini della Tenenza di Ribera

Sull’episodio hanno avviato gli accertamenti i Carabinieri della Tenenza di Ribera, intervenuti sul luogo del sinistro per effettuare i rilievi di rito e stabilire l’esatta dinamica della caduta.

I militari dell’Arma, in collaborazione con il personale ispettivo competente, hanno avviato le verifiche sulla documentazione del cantiere. Gli accertamenti sono mirati a chiarire la regolarità delle autorizzazioni edilizie relative ai lavori di ristrutturazione in corso nell’immobile e la posizione contrattuale e previdenziale dell’operaio sessantanovenne.