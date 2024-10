Un settantenne è stato fermato dalla polizia durante la notte: avrebbe colpito con sette coltellate la figlia di 34 anni. E’ successo in una traversa di viale Emporium, fra Villaggio Peruzzo e San Leone, ad Agrigento. Ancora sconosciute le ragioni del gesto. Sul posto sono intervenuti il 118 e una volante: la ragazza, trasportata in ospedale, e, secondo quanto si apprende, la sua vita non e’ in pericolo. La posizione del padre e’ ancora al vaglio degli investigatori.

Violenta rissa a Vittoria, due feriti in ospedale, la Polizia indaga

Nella serata di ieri, una violenta lite è scoppiata nei pressi della circonvallazione di Vittoria, in via Pozzo Bollente, vicino al Mc Donald’s e all’ex discarica sub comprensoriale. Due persone coinvolte nell’alterco sono state soccorse dal personale medico e trasportate in ambulanza all’ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non risultano gravi.

Intervento massiccio delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenute cinque volanti della Polizia, a testimonianza della gravità dell’episodio, che ha destato notevole preoccupazione tra i residenti. Gli agenti stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause che hanno scatenato la lite, nonché il numero esatto di persone coinvolte. Le indagini sono ancora in corso.

Sparatoria a Catania, 53enne ferito al braccio in via Balatelle

Un uomo di 53 anni è stato ferito al braccio da un colpo di fucile mentre si trovava in auto in via Balatelle, a Catania. Le circostanze dell’aggressione sono ancora in fase di accertamento da parte della Squadra Mobile, che sta indagando sull’accaduto sotto il coordinamento della Procura.

Vittima non in pericolo di vita

Il ferito è stato subito soccorso e trasportato al Policlinico di Catania. Le sue condizioni non sono considerate gravi e non sarebbe in pericolo di vita.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Non è ancora chiaro se l’uomo stesse parcheggiando per rientrare a casa o se fosse fermo a parlare con qualcuno prima di essere colpito. Alcuni agenti di polizia si sono recati in ospedale per raccogliere la sua testimonianza.

Movente personale, esclusa la pista mafiosa

Secondo le prime ipotesi investigative, il movente dell’aggressione sarebbe riconducibile a questioni di natura personale. La pista mafiosa è stata esclusa