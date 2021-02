un atto amministrativo dovuto

L’ordine degli Avocati cancella il nome di due legali

Angela Porcello e Giuseppe Arnone cancellati dall’Albo

L’operazione Xydi

Il consiglio dell’Ordine degli avvocati di Agrigento, ha deliberato – per due vicende differenti – la cancellazione dall’albo professionale degli avvocati agrigentini Angela Porcello e Giuseppe Arnone. I provvedimenti – come specifica l’Ordine – rappresentano un atto amministrativo dovuto, impugnabile entro sessanta giorni dalla notifica, e che fa riferimento esclusivamente alla tenuta dell’Albo professionale.

Chi è Giuseppe Arnone

Arnone ex consigliere comunale e presidente regionale di Legambiente negli anni Novanta, sta finendo di scontare un cumulo di condanne per diffamazione e calunnia che scadranno ad aprile. Attualmente sospeso anche dall’esercizio della professione e recentemente condannato in via definitiva per complessivi dieci mesi di carcere in due distinti processi.

La circostanza è stata comunicata dal tribunale di Sorveglianza e ha comportato la cancellazione, provvedimento amministrativo che prevede la rimozione dall’albo di chi non ha più i requisiti per esercitare.

Requisiti che, in questo caso, sono venuti meno, in base alla nuova legge professionale, perché è sottoposto a misura detentiva qual è la semilibertà. Arnone entro 60 giorni potrà impugnare il provvedimento al Consiglio nazionale forense. In ogni caso, nei suoi confronti, resta la sospensione disciplinare al momento in vigore fino a ottobre.

Angela Porcello e l’arresto nell’operazione antimafia

Analogo provvedimento è stato adottato nei confronti di Angela Porcello, da poco coinvolta nella operazione Xydi, è accusa di essere la cassiera del mandamento di Canicattì di cui avrebbe tenuto le redini il compagno, l’imprenditore Giancarlo Buggea. Il legale, il cui fermo è stato convalidato e che si trova attualmente in carcere, è accusata di associazione mafiosa con un ruolo direttivo nella provincia di Agrigento. In particolare le si contesta di avere gestito affari e soldi delle famiglie del mandamento insieme al compagno, già condannato a 8 anni per mafia nell’inchiesta “Ghost”. Inoltre, secondo gli inquirenti, il suo studio legale sarebbe stato scelto come quartier generale delle famiglie mafiose dove si organizzavano summit e si riunivano affiliati e boss per discutere di strategie. Avrebbe anche strumentalizzato il suo ruolo di avvocato per veicolare informazioni, messaggi e pizzini dal carcere da parte del boss Giuseppe Falsone, suo cliente, recluso dal 2010 al 41 bis.