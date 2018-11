Notte di fuoco nell’Agrigentino. Quattro colpi di pistola sono stati sparati dall’esterno della villetta del sindaco di Realmonte (Ag) Lillo Zicari, verso il cortile interno.

I proiettili hanno colpito l’automobile della moglie di Zicari. L’intimidazione è avvenuta alle due della scorsa notte ed è stata denunciata ai carabinieri.

Oggi il sindaco verrà ricevuto dal prefetto Dario Caputo e dal questore Maurizio Auriemma. “Sono tranquillo, in questi tre anni e mezzo non ho mai ricevuto minacce, né altro – ha detto Zicari -. Non ho la più pallida idea su chi possa essere stato o su cosa abbia determinato questo inquietante episodio. Spetterà alle indagini dei carabinieri accertarlo”.