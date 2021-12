Prosegue l’inchiesta aperta dalla procura di Agrigento sulla tragedia di Ravanusa. Stamani un incontro i cui primi passi sono consistiti nell’audizione di alcuni responsabili di Italgas. Nelle informazioni ora sarà utilizzata una delega d’indagine per le testimonianze, solo mediatiche, dei residenti che hanno segnalato in passato odore di gas e sospetti di perdite.

Esperti per risalire alla causa

Una squadra di periti per risalire alle cause dell’esplosione. Il coordinatore del team di esperti è il docente dell’università di Palermo, Antonio Barcellona. Il capo dei pm Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il sostituto Sara Varazi gli hanno assegnato l’incarico già poche ore dopo l’esplosione. Il docente dovrà, assieme agli altri componenti del team, accertare l’origine dell’esplosione e l’eventuale collegamento – che appare in realtà certo – con una fuga di gas. Barcellona ha già lavorato con la Procura di Agrigento in occasione delle indagini sulla cosiddetta strage della diga di Naro (Ag), dove morirono, il 9 ottobre 2017, due operai precipitati da 30 metri a causa della rottura di un cestello. Il docente ha lavorato alla ricostruzione tecnica del disastro incendiario, il 27 settembre del 2014, nella raffineria di Milazzo (Me).

Il giorno dei funerali

I funerali delle nove persone morte nel crollo delle loro case a Ravanusa, dovrebbero tenersi venerdì pomeriggio, ma la data non è certa. Il sindaco della cittadina, Carmelo D’Angelo, assieme ai tecnici comunali, sta effettuando sopralluoghi per scegliere un posto che possa ospitare la prevedibile folla. “Stiamo cercando il posto migliore per consentire la massima partecipazione – dice il primo cittadino Carmelo D’Angelo -. Non è chiaro se saranno funerali di Stato o meno”. D’Angelo, fin da sabato sera, poco dopo l’esplosione e il crollo di quattro palazzine, non s’è mai allontanato da via Trilussa. E dall’alba, dopo che ieri sera sono state recuperate le salme degli ultimi due dispersi, è al lavoro per organizzare l’addio alle 9 vittime. Il giorno dei funerali sarà lutto cittadino anche a Campobello di Licata dove vivevano Selene Pagliarello e il marito Giuseppe Carmina.