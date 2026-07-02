Continua la linea dura della Questura di Agrigento contro la violenza nelle zone della movida. Il questore Tommaso Palumbo ha firmato quattro provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, noti come “Daspo Willy”, nei confronti di altrettanti giovani. I ragazzi sono considerati i responsabili di una violenta rissa scoppiata la notte dello scorso 11 aprile nel pieno centro di Sciacca.

Calci e pugni tra la folla

I disordini si sono verificati in via Licata, un’area particolarmente frequentata per la presenza di numerosi locali pubblici e di intrattenimento. Le indagini dei carabinieri della stazione locale, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. La violenta colluttazione, nata per motivi banali, ha visto inizialmente scontrarsi tre persone. Poco dopo si è aggiunto un quarto giovane in aiuto di uno dei contendenti. Le due fazioni si sono affrontate a calci e pugni con totale indifferenza verso le tantissime persone che in quel momento affollavano i marciapiedi e i dehors dei locali.

L’auto bruciata nella notte

La tensione non si è esaurita con la fine della rissa. A distanza di pochissime ore, nel corso della stessa notte, qualcuno ha dato alle fiamme l’automobile di uno dei ragazzi rimasti coinvolti nello scontro. Un incendio doloso che ha confermato il pesante clima di rivalità generato dall’episodio.

I divieti del questore

I verbali e gli accertamenti dei carabinieri sono stati esaminati dalla divisione anticrimine della Questura, che ha predisposto le misure preventive. Per i quattro giovani è scattato il divieto assoluto di accedere e di trattenersi in via Licata e nelle strade limitrofe. Il provvedimento sarà valido dalle 18:00 alle 6:00 del mattino successivo, per una durata che varia da uno a due anni a seconda della posizione di ciascun indagato. L’intervento fa parte di una più ampia strategia sul territorio provinciale per frenare gli episodi di violenza urbana e tutelare la sicurezza dei cittadini nei luoghi di aggregazione.