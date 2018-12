Alla guida dell'auto un 43enne

Nulla da fare per una giovane di 21 anni che è stata travolta e uccisa da un’auto mentre percorreva a piedi la statale tra Canicattì e Campobello di Licata. Jamisn Bono, la giovane vittima di Porto Empedocle si era allontanata volontariamente poche ore prima dell’incidente dal reparto di Psichiatria dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì dove era ricoverata per problemi psichici.

Come scrive agrigentonotizie.it, la 21enne, protagonista lo scorso 8 novembre di un tentativo di suicidio, è morta pochi minuti dopo il violento impatto con l’auto. Alla guida del mezzo un 43enne di Canicattì che, in un primo momento si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente per poi tornare indietro e raccontare tutto ai carabinieri.

L’uomo dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso.

Per saperne di più